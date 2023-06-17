На Сабантуй в Набережные Челны приехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Песошин прибыл в город 17 июня. Фото: Из материалов пресс-служб

В эту субботу, 17 июня, в Набережных Челнах с размахом отмечают Сабантуй. Праздник проходит на майдане парка «Прибрежный». Одним из высоких гостей Сабантуя стал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Возможно приехал бы и глава республики Рустам Минниханов, но он сейчас находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Напомним, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объявил, что главным призом для абсолютного батыра на городском Сабантуе станет новый автомобиль «Москвич». Сам же праздник завершится поздно вечером запуском салюта.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram