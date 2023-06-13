В Набережных Челнах батыр Сабантуя получит автомобиль «Москвич»

По словам градоначальника, главный приз приобретен на средства спонсора
Абсолютный батыр на Сабантуе в Набережных Челнах получит автомобиль «Москвич». Об этом рассказал мэр города Наиль Магдеев.
По словам градоначальника, главный приз приобретен на средства спонсора.
- Думаю, нашим батырам будет интересно побороться за такую награду, - отметил Магдеев.
Празднование Сабантуя в Набережных Челнах состоится в ближайшую субботу, 17 июня.
Ранее мы сообщали, что на Сабантуе запретят продажу алкоголя, пива и сигарет.
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