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НовостиОбщество13 июня 2023 5:50

В Набережных Челнах батыр Сабантуя получит автомобиль «Москвич»

Об этом рассказал мэр города Наиль Магдеев
Адам САГАЛ
По словам градоначальника, главный приз приобретен на средства спонсора

По словам градоначальника, главный приз приобретен на средства спонсора

Абсолютный батыр на Сабантуе в Набережных Челнах получит автомобиль «Москвич». Об этом рассказал мэр города Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, главный приз приобретен на средства спонсора.

- Думаю, нашим батырам будет интересно побороться за такую награду, - отметил Магдеев.

Празднование Сабантуя в Набережных Челнах состоится в ближайшую субботу, 17 июня.

Ранее мы сообщали, что на Сабантуе запретят продажу алкоголя, пива и сигарет.

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