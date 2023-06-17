Среди прочего, в программе его визита значится участие в открытии сервисного центра, созданного при содействии КАМАЗа. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В эту субботу, 17 июня, глава Татарстана Рустам Минниханов прилетел в Азербайджан с рабочим визитом. В аэропорту его встретил специальный представитель президента страны Вахид Расим оглы Гаджиев. Вместе с Миннихановым также прибыл и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

В программе визита татарастанской делегации значится ознакомление с деятельностью экономических районов, официальные встречи, а также участие в церемонии открытия сервисного центра Auto Leasing Azerbaijan, созданного при содействии КАМАЗа, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

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