На ипподроме пройдут соревнования по конным скачкам.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уже в эту субботу, 17 июня, в Набережных Челнах отметят праздник окончания весенних полевых работ – Сабантуй 2023. Основные мероприятия пройдут на майдане парка «Прибрежный», а хедлайнером станет заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова.
«КП» делится полной программой мероприятий Сабантуя в Набережных Челнах 2023 и рассказывает, кто выступит из звезд и во сколько будет салют.
Ипподром
11.00 – торжественное открытие праздника и соревнования по конным скачкам.
11.30 – Народно-спортивные игры и состязания, концертная программа солистов и творческих коллективов Набережных Челнов
Майдан парка «Прибрежный»
10.00 – праздничная программа на малых майданах «Сказка», «Деревенька»
11.00 – театрализованное представление «Сабантуй – праздник дружбы и труда»
12.00 – концертная программа Государственного ансамбля фольклорной музыки Татарстана
13.00 – народно-спортивные игры и состязания, национальная борьба «Корэш». Напомним, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пообещал абсолютному батыру городского Сабантуя 2023 в качестве приза автомобиль «Москвич».
18.00 – концертная программа популярных артистов Набережных Челнов
21.00 – концерт заслуженной артистки Татарстана Ильсии Бадретдиновой
22.00 – праздничный салют на Сабантуй в Набережных Челнах 2023
Во время празднования Сабантуя 2023 в Набережных Челнах в целях безопасности частично ограничат движение транспорта – с 7.00 до 23.00:
- проспект Чулман – от проспекта Беляева до проспекта Вахитова;
- проспект Туфана – от проспекта Чулман до улицы Раскольникова;
- улицу Раскольникова - от проспекта Беляева до проспекта Туфана.
По прогнозам Гидрометцентра России, 17 июня в Набережных Челнах ожидается облачная погода без осадков. Скорость ветра будет варьироваться от 2 до 4 метров в секунду. Средняя температура при этом ночью составит +12 градусов, а днем +24 градуса.
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