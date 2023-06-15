На ипподроме пройдут соревнования по конным скачкам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в эту субботу, 17 июня, в Набережных Челнах отметят праздник окончания весенних полевых работ – Сабантуй 2023. Основные мероприятия пройдут на майдане парка «Прибрежный», а хедлайнером станет заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова.

«КП» делится полной программой мероприятий Сабантуя в Набережных Челнах 2023 и рассказывает, кто выступит из звезд и во сколько будет салют.

Сабантуй в Набережных Челнах 2023 — полная программа мероприятий

Ипподром

11.00 – торжественное открытие праздника и соревнования по конным скачкам.

11.30 – Народно-спортивные игры и состязания, концертная программа солистов и творческих коллективов Набережных Челнов

Майдан парка «Прибрежный»

10.00 – праздничная программа на малых майданах «Сказка», «Деревенька»

11.00 – театрализованное представление «Сабантуй – праздник дружбы и труда»

Кто приедет на Сабантуй в Набережных Челнах 2023

12.00 – концертная программа Государственного ансамбля фольклорной музыки Татарстана

13.00 – народно-спортивные игры и состязания, национальная борьба «Корэш». Напомним, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пообещал абсолютному батыру городского Сабантуя 2023 в качестве приза автомобиль «Москвич».

18.00 – концертная программа популярных артистов Набережных Челнов

21.00 – концерт заслуженной артистки Татарстана Ильсии Бадретдиновой

22.00 – праздничный салют на Сабантуй в Набережных Челнах 2023

Где перекроют дороги на Сабантуй в Набережных Челнах 17 июня 2023

Во время празднования Сабантуя 2023 в Набережных Челнах в целях безопасности частично ограничат движение транспорта – с 7.00 до 23.00:

- проспект Чулман – от проспекта Беляева до проспекта Вахитова;

- проспект Туфана – от проспекта Чулман до улицы Раскольникова;

- улицу Раскольникова - от проспекта Беляева до проспекта Туфана.

Погода на Сабантуй в Набережных Челнах 17 июня 2023

По прогнозам Гидрометцентра России, 17 июня в Набережных Челнах ожидается облачная погода без осадков. Скорость ветра будет варьироваться от 2 до 4 метров в секунду. Средняя температура при этом ночью составит +12 градусов, а днем +24 градуса.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram