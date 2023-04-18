В Набережных Челнах подземку на остановке «Глобус» закрыли на капремонт

Возле входа в подземку установили ограждения. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

В Набережных Челнах на капремонт закрыли подземный переход на остановке «Глобус» по улице Вахитова. На время работ здесь оборудовали наземный переход: установили светофор, поставили знаки и нанесли разметку. Возле входа в подземку установили ограждения, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Всего в городе планируют отремонтировать шесть подземок. Напомним, ранее глава исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов рассказал, будут ли в городе избавляться от подземных переходов.

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