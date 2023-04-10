В Набережных Челнах из-за ремонта подземного перехода остановки «Глобус» установили временный светофор

Ремонт перехода продлится около трех месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро подземный переход на остановке «Глобус» в Набережных Челнах начнут ремонтировать. В связи с этим его перекроют для пешеходов. Им будет предложено пересекать проезжую часть проспекта Вахитова сверху, по временному пешеходному переходу. Там уже установили такой же временный светофор для людей.

Сам капитальный ремонт подземного перехода продлится около трех месяцев. В нем планируют обновить гидроизоляцию и освещение, облагородить стены и лестницы, а также установить навес, сообщают «Челнинские известия».

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