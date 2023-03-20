В Набережных Челнах отремонтируют шесть подземных переходов

В этом году в Челнах будет отремонтировано шесть подземных переходов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подземный переход около остановки «Домостроителей» в Набережных Челнах затапливает талыми водами из-за отсутствия гидроизоляции. Об этом на совещании в мэрии сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Чиновник уточнил, что в этом году планируется капитальный ремонт этого подземного перехода и пяти других. После проведенных работ проблема с подтоплением будет решена.

- Проект по суммам затратный, но у нас есть уверенность, что запланированные работы по ремонту подземных переходов будут выполнены, - подчеркнул мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Ранее мы сообщали, что в Казани отремонтируют подземный переход на перекрестке Ямашева-Адоратского.

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