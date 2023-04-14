В Набережных Челнах не будут заменять подземные переходы наземными

На проспекте Вахитова отремонтируют два перехода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подземные переходы в Набережных Челнах не планируется закрывать и заменять на наземные. Об этом сообщил глава исполкома города Фарид Салахов на пресс-конференции.

По словам чиновника, в 2023 году подземки планируют обновить. Так, на проспекте Вахитова отремонтируют два перехода: на остановках «Глобус» и «Океан». В связи с этим здесь установили временный светофор - на период работ пешеходный поток пустят поверху.

В планах также провести ремонт подземных переходов на остановках «ДК Энергетик», «Домостроителей» и «Проспект Хасана Туфана».

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