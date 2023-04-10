На третьи сутки поисков из реки Камы извлекли тело пропавшего мужчины

В реке обнаружили их перевернутую лодку. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

На реке Каме вблизи села Красный бор Агрызского района Татарстана несколько суток велись поиски мужчины и женщины, которые отправились на лодке на рыбалку до разрешения навигации маломерных судов.

На третьи сутки, 9 апреля, на глубине трех метров спасателям удалось найти тело мужчины 1982 года рождения. Утонувший был без спасательного жилета. Тело передали сотрудникам полиции. Поиски женщины, которая отправилась в роковой день на рыбалку вместе с погибшим, продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Напомним, ранее в Казани спасли тонущего мужчину на Изумрудном озере.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram