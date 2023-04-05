Плавание маломерных судов на несудоходных водоемах будет разрешено после спада паводковых вод и до начала ледостава. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официально навигация на судоходных водоемах Татарстана откроется 22 апреля. При этом паромная переправа заработает после 6 апреля, как завершится траление водного пути. Соответствующий документ опубликовало «Волжское Государственное Бассейновое Управление водных путей и судоходства».

Замруководителя ГУ МЧС по Татарстану Юрий Венедиктов напомнил, что плавание маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с момента открытия навигации и до ее закрытия, а на несудоходных - после спада паводковых вод и до начала ледостава.

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