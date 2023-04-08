К поискам приступили водолазы: на реке Каме в Татарстане второй день ищут пропавших рыбаков

к происшествию на воде привело нарушение запрета на выход на маломерных судах до открытия навигации. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

На реке Каме в Агрызском районе Татарстана второй день ищут пропавших мужчину и женщину 1982 года рождения. Сообщается, что они выехали на лодке на рыбалку до начала навигации маломерных судов.

Сообщение о пропаже людей поступило 7 апреля. По словам заявителя, в 5 утра они отправились на лодке на рыбалку и через два часа должны были уже возвратиться. Опергруппа Агрызского гарнизона и внештатный инспектор ГИМС обнаружили в 700 метрах от берега реки Камы у села Красный Бор перевернутую лодку носовой частью вверх.

В 700 метрах от берега реки Камы обнаружили перевернутую лодку носовой частью вверх. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

Спасатели осмотрели судно, акваторию и береговую линию реки на общей площади 5 квадратных километров - никого обнаружено не было. С 8 утра воскресенья к поискам приступили водолазы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

В Госинспекции по маломерным судам отметили, что к трагедии на воде привело нарушение запрета на выход на маломерных судах до открытия навигации. Главный госинспектор по маломерным судам республики Юрий Венедиктов подчеркивает, что обстановка на водных объектах - все еще сложная. Есть высокий риск столкнуться с досками, бревнами, оказаться за бортом и умереть, в том числе от переохлаждения.

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