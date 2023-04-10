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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 5:18

В Казани спасли тонущего на озере Изумрудном мужчину

Он провалился под лед и не мог выбраться самостоятельно
Адам САГАЛ
Пострадавший был передан врачам скорой помощи

Пострадавший был передан врачам скорой помощи

На озере Изумрудном в Казани вечером 9 апреля произошло ЧП. Позвонившие в спецслужбы очевидцы сообщили, что тонет мужчина.

Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед 26-летнего мужчину. Он находился в 20 метрах от берега. Пострадавший был передан врачам скорой помощи.

Причина происшествия выясняется, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане три человека на самодельном трицикле провалились под лед.

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