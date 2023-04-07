Сын умершего главы Минздрава Татарстана покинул должность главврача

В январе он был назначен главврачом научно-клинического центра КФУ. Фото: пресс-служба КФУ

Марсель Садыков, сын умершего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова, перешел на новую работу.

В январе он был назначен главврачом научно-клинического центра КФУ, но, не проработав там и года, стал заместителем главного врача по организационно-методической работе горбольницы №7 Казани. Соответствующая информация размещена на сайте медучреждения.

Напомним, Марат Садыков занимал должность главврача горбольницы №7 на протяжении 10 лет. Медучреждение даже собирались переименовать в честь министра.

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