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НовостиОбщество17 января 2023 9:14

Главным врачом научно-клинического центра КФУ назначили Марселя Садыкова

Ранее этот пост занимал Иван Киясов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Коллективу НКЦ КФУ нового руководителя представил ректор вуза Ленар Сафин. Фото: пресс-служба ректора КФУ

Коллективу НКЦ КФУ нового руководителя представил ректор вуза Ленар Сафин. Фото: пресс-служба ректора КФУ

Главным врачом научно-клинического центра КФУ назначили Марселя Садыкова, сына главы Минздрава Татарстана Марата Садыкова. Коллективу НКЦ КФУ нового руководителя представил ректор вуза Ленар Сафин.

Марсель Садыков получал образование в КГМУ по специальности "Лечебное дело". Затем обучался в ординатуре, а после - стал заместителем главврача в Медико-санитарной части КФУ.

До этого должность главврача НКЦ КФУ занимал Иван Киясов. Теперь он станет заместителем главврача МЧС университета по развитию, качеству и цифровой медицины, отмечает пресс-служба вуза.

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