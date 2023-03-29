Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 13:56

В Казани сезон катания на электросамокатах откроется в начале апреля

Время сервисы кикшеринга выбирают в зависимости от погоды
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Сервисы кикшеринга дожидаются дней, когда наступит плюсовая температура воздуха в дневное и вечернее время

Сервисы кикшеринга дожидаются дней, когда наступит плюсовая температура воздуха в дневное и вечернее время

Фото: Яна АСТАХОВА

Для жителей и гостей Казани в начале апреля откроют сезон катания на электросамокатах. Это время сервисы кикшеринга выбирают в зависимости от погоды в конкретном регионе.

Подобные сервисы дожидаются дней, когда наступит плюсовая температура воздуха в дневное и вечернее время - чтобы на велодорожках и тротуарах не было гололеда.

Кроме того, сервис кикшеринга подготовил для жителей более 2,5 тысячи новых электросамокатов. Они появятся в местах, где в 2022 году был зафиксирован наибольший спрос.

Напомним, в Казани планируют значительно увеличить парк электросамокатов. Вместе с тем собираются расширить зону пользования этим видом транспорта.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram