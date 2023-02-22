В Казани планируют значительно увеличить парк электросамокатов

Количество электросамокатов в Казани будет увеличено до 2,8 тысячи. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани операторы кикшеринга планируют значительно увеличить парк электросамокатов. Также будет расширена территория, где ими будет разрешено пользоваться.

Так, компания Whoosh хочет увеличить число самокатов на 40% - до 2,8 тысячи, а также организовать до 2-2,5 тысячи новых парковок для этого вида электротранспорта. В мэрии Казани заявили, что взаимодействие с операторами кикшеринга будет происходить по опыту прошлого года с учетом изменений в федеральном законодательстве, передает «Коммерсантъ».

Напомним, ранее по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова в Казани ограничили использование электросамокатов. В городе снизились разрешенную скорость этого вида транспорта в 60 зонах, а также запретили его использовать в девяти зонах.

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