Мог сбить четырех: смертельное ДТП с участием ребенка в Татарстане попало на видео

Момент наезда зафиксировал видеорегистратор стоявшей рядом машины. Фото: скриншот с видео

На камеру видеорегистратора попало смертельное ДТП в поселке Алексеевском. Водитель иномарки на высокой скорости заехал в парк, в котором дети катались на велосипедах. Троим из них удалось отбежать в сторону, а один был сбит водителем «Шевроле». От полученных травм мальчик, которому на вид 7-8 лет, скончался на месте.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. В результате трагедии прокуратура Татарстана начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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