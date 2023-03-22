В Казани откроется инклюзивный центр для детей с ОВЗ и их родителей

Мэр Казани Ильсур Метшин лично проверил ход ремонтных работ. Фото: Марат Мугинов, пресс-служба мэрии Казани

В Казани откроется инклюзивный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители смогут оставить здесь детей под присмотром специалистов, чтобы пообщаться друг с другом, поработать, посетить мастер-класс, а также получить помощь юриста или психолога.

Новое пространство расположится по адресу: улица Сибирский тракт, 28. Здесь будут оборудованы коворкинг, конференц-зал, детская комната, кабинет психолога и швейный цех. Мэр Казани Ильсур Метшин лично проверил ход ремонтных работ.

Планируется, что так будет выглядеть фойе центра. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Автор проекта Далия Гайнанова планирует начать сотрудничество с роддомами и медучреждениями для оказания психологической помощи родителям детей с особенностями здоровья. В центре также рассматривают возможность открытия учебно-тренировочной квартиры для детей с ОВЗ, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, в 2023 году в Казани откроются новые отделения центра психологической помощи «Доверие» на улицах Кулагина и Братьев Касимовых. В Приволжском районе города появится коворкинг для горожан с особенностями здоровья, а на улице Фучика – специализированный спортивный комплекс.

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