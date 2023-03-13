В этом году в Казани откроют новые отделения центра психологической помощи «Доверие»

ФОТО: Денис Гордийко, официальный сайт Мэрии Казани

В этом году в Вахитовском и Приволжском районах Казани откроют еще 2 новых отделения Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие», передает пресс-служба мэрии Казани.

Новые центры, по словам главы администрации районов Альберта Салихова, будут располагаться на улицах Кулагина и Братьев Касимовых. Кстати, в октябре прошлого года филиал «Доверия» открыли на улице Салимжанова, и в настоящее время специалисты уже провели там 363 консультации.

Кроме того, в этом году запланировано благоустройство инклюзивного двора при доме инвалидов и реабилитационном центре «Восхождение». Там оборудуют спортивную площадку и элементы доступной среды.

«Это не просто дворовая территория, это пространство для сплочения и общения вне зависимости от возможностей здоровья», – подчеркнул Салихов.

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