На улице Дубравной в Казани откроется коворкинг для горожан с особенностями здоровья

Планируется, что здесь будут размещены зал для мероприятий, кофейня, типография, различные студии и мастерские. Фото: Денис Гордийко, мэрия Казани

В Приволжском районе Казани откроется коворкинг для горожан с особенностями здоровья. Желающие смогут здесь проводить свободное время в общении, а также посещать мастер-классы, смотреть фильмы и театральные постановки, сообщил глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

Инклюзивный центр появится по адресу: улица Дубравная, 43а. Планируется, что здесь будут размещены зал для мероприятий, кофейня, типография, видеостудия, кулинарная студия, библиотека, столярная, гончарная и швейная мастерские, а также место для досуга.

Ранее также стало известно, об открытии нового инклюзивного центра для детей с особенностями здоровья по улице Ипподромной. В нем разместят учебно-тренировочную комната, спортивный и актовый залы.

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