В Приволжском районе Казани откроют новый центр для детей с особенностями здоровья

В центре будут расположены учебно-тренировочная комната, спортивный и актовый залы. Фото: Марат Мугинов, пресс-служба мэрии Казани

В 2023 году в Казани откроется новый инклюзивный центр для детей с особенностями здоровья. Здесь будут расположены учебно-тренировочная комната, спортивный и актовый залы, сообщил глава Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов.

Инклюзивный центр появится по адресу: улица Ипподромная, 18. В новом пространстве для детей будут проводить уроки по кулинарии, типографии и прикладному искусству. Кроме того, в центре оборудуют учебно-тренировочную квартиру, где дети с ментальными особенностями смогут подготовиться к самостоятельной жизни.

Напомним, ранее стало известно, что на улице Фучика в Казани появится специализированный спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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