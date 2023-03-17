В Минтруде Марий Эл появилась нейросеть-помощница

Нейросеть в виде девушки будет рассказывать об актуальных новостях в видео. Фото: скриншот

В министерстве труда и социальной защиты Марий Эл представили нового помощника. Нейросеть в виде девушки будет создавать аудиотекст о мерах социальной поддержки и рассказывать об актуальных новостях в видео.

Нейро-помощник не заменит живого общения, но зато он может быть полезен для людей с нарушением зрения, отмечают в пресс-службе ведомства.

Городские власти все чаще начинают использовать нейросети в своей деятельности. Так, например, в Казани с помощью нейросети будут выстраивать маршруты уборки снега.

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