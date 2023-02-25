После диплома начала писать рассказы. Ректор университета Иннополис Александр Тормасов прокомментировал возможности нейросети ChatGPT

По мнению Александра Геннадьевича, программа не несет критической угрозы современному образовательному процессу. Фото: пресс-служба Университета Иннополис

В феврале интернет всполошила история студента РГГУ Алексея Ждана. Молодой человек защитил диплом, написанный нейросетью ChatGPT. Она за один вечер написала ему работу, на которую обычно дается несколько месяцев. Парень похвастался успехом в соцсетях. Интернет-пользователи стали активно обсуждать такой неординарный способ написания диплома в вузах.

Пока они занимались этим, нейросеть нанесла новый «удар». Так, известное онлайн-издание Clarkesworld, публикующее короткие фантастические рассказы, объявило, что временно не принимает присылаемые тексты. Там объяснили такое решение тем, что стали получать огромное количество текстов, написанных не авторами-людьми, а тем самым чат-ботом ChatGPT. Что дальше?

«НЕОБХОДИМО ПРИЗНАТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЭТОГО ИНСТРУМЕНТА»

Как рассказал «КП-Казань» ректор IT-университета Иннополис Александр Тормасов, ChatGPT — вполне логичный этап развития технологии искусственного интеллекта, и подобные технологии будут развиваться в различных сферах, в том числе и в образовании. При этом, по словам эксперта, данная нейросеть не несет критической угрозы современному процессу обучению, а даже, наоборот, может сделать его еще более качественным.

- Нам необходимо признать существование этого инструмента и что запретить его невозможно, потому что мы не можем проследить, использовал ли его студент. Наоборот, важно изучить функциональные возможности нейросети и определить, каким образом он может быть использован в обучении. Например, СhatGPT сможет взять на себя некоторые рутинные задачи студентов и преподавателей. Это позволит им уделять больше времени обучению уникальным навыкам, творческому подходу и нестандартному видению проблемы, - поделился с «КП-Казань» Александр Тормасов.

НЕ В СОСТОЯНИИ САМА ОТЛИЧИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО

Как показывает опыт использования ChatGPT, система практически не в состоянии сама отличить правильный ответ от неправильного. Нейросеть просто выдает первый попавшийся и попадающий в некоторую предметную область ответ и только после взаимодействия с человеком начинает его уточнять. Только так система и сможет прийти к правильным выводам.

Отметим, что выпускник РГГУ также написал диплом не одним нажатием кнопки. Сначала он попросил нейросеть составить план работы, однако научный руководитель несколько раз его отклоняла и по итогу – сама помогла написать студенту план. В свою очередь ChatGPT генерировала разумный текст и сдабривала его ссылками на реальные исследования по теме, как того требует научная работа. Однако дорабатывать правки выпускнику все равно пришлось самому.

- ChatGPT для решения сложных задач требует существенного понимания предметной области для оценки ответов. Если вы делаете тривиальное задание, на которое можно ответить на уровне общих мыслей, тогда ChatGPT может написать студенческую работу. Если же работа требует каких-то нетипичных предположений и уточнений, использование ChatGPT в этом процессе будет требовать существенных знаний того же студента. Только тогда она даст возможность выйти на новый качественный уровень ответа, - подчеркнул ректор университета Иннополис.

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