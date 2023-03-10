Нейросеть показала города Татарстана в 2073 году

Казань будущего напоминает Венецию

Редакция «КП-Казань» сделала запрос в нейросеть Midjourney с просьбой показать, как будут выглядеть три крупнейших города Татарстана – Казань, Набережные Челны и Нижнекамск – через 50 лет, в 2073 году. Результаты получились разными: одни города смотрятся футуристично, другие – будто пережившие апокалипсис. Все рисунки доступны в нашей группе в соцсети ВКонтакте, здесь публикуем лишь часть.

Казань

Столицу Татарстана нейросеть нарисовала в четырех вариантах. На каждом заметен восточный колорит. Местами даже напоминает Венецию, ведь прямо у входа в огромное здание, похожее на мечеть, расположена пристань. А на уютной набережной неподалеку гуляют люди.

На сегодняшний день в Казани проживают 1,2 миллиона человек.

Немного мрачная Казань

А здесь уже во всей красе

Набережные Челны

Второй по величине город Татарстана нейросеть тоже изобразила с водоемами. Среди футуристичных зданий виднеются привычные для современных жителей Набережных Челнов панельные дома. Застройка, правда, совсем не такая плотная, как сегодня. Неужели через 50 лет жителей останется так мало?

Сегодня в Набережных Челнах живут 548 тысяч человек.

Набережные Челны будущего

Снова город на воде?

Нижнекамск

Почему-то нейросеть решила изобразить Нижнекамск в зимних пейзажах. И каким-то совсем безлюдным. На одном из рисунков здания выглядят ветхими и заброшенными. На другом можно заметить лишь один автомобиль на дороге, а людей и вовсе нет.

Пока же Нижнекамск прекрасен, это третий по населению город Татарстана, здесь проживает 241 тысяча человек.

Нижнекамск выглядит хмурым

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