В Казани с помощью нейросети будут выстраивать маршруты уборки снега

Это станет новым подходом к очищению дорог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани с помощью нейросети будут выстраиваться маршруты уборки снега. Об этом рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов на «деловом понедельнике». По его словам, искусственный интеллект будет определять оптимальный маршрут с учетом трафика в городе, что станет новым подходом к очищению дорог.

Напомним, ранее раис Татарстана Рустам Минниханов призвал обратить особое внимание на ситуацию со своевременной очисткой крыш домов и зданий от снега.

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