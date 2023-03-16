В Казани из-за реновации территории у речпорта снесут гаражный комплекс «Якорь»

Площадку гаражно-строительного кооператива планируют застроить зданиями, строениями и сооружениями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани в рамках реновации территории у речного порта снесут гаражный комплекс «Якорь». Речь идет о 728 объектах. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов исполкома города.

Комплексному развитию подлежит территория нежилой застройки общей площадью более 4 гектаров, расположенная по улице Портовой. Площадку гаражно-строительного кооператива планируют застроить зданиями, строениями и сооружения, высотой не более 30 надземных этажей.

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя главы исполкома Казани Азата Нигматзянова.

Напомним, что план реновации территории у речпорта Казани разрабатывался два года. Власти города планируют построить здесь 1,5 миллиона квадратных метров жилья и 1,3 миллиона «квадратов» административных и коммерческих помещений».Для этих целей планируют задействовать деньги нацпроектов.

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