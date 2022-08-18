Метшин рассказал, как будет выглядеть территория у речного порта в Казани

Фото: пресс-служба главы Татарстана

18 августа мэр Казани Ильсур Метшин презентовал главе Татарстана Рустаму Минниханову проект комплексного развития территории у речного порта на улице Портовая. Сейчас это место занято складами, подсобными помещениями и гаражами, но в будущем там появятся дома, школы, детсады, административные здания и даже набережная со сквером.

Трансформация затронет площадь в 287 гектар, 72 гектара из которых коснется озеленение. Общая площадь нового жилья у речного порта составит 1,5 миллиона квадратных метров. Вдоль набережной протяженностью порядка 1,3 километра организуют музеи и кафе.

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