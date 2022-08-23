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Общество23 августа 2022 11:32

Представлен проект реновации территории у речного порта в Казани

Работы коснутся территории площадью 287 гектар
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Благоустройство займет примерно 10 лет.

Благоустройство займет примерно 10 лет.

Власти Казани представили проект развития территории у речного порта. Реновация коснется территории по улице Портовая общей площадью 287 гектар. Там построят 1,5 миллиона квадратных метров жилья и 1,3 миллиона «квадратов» административных и коммерческих помещений. Кроме того там обустроят 30 гектар парков и скверов, а также 12-километровую набережную с музеями и кафе.

Для местных жителей возведут 20 детских садов и три школы.

- Благоустройство займет примерно 10 лет. Сейчас готовится разрешение на застройку первого участка площадью 6 гектар, - говорят в мэрии столицы Татарстана.

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