Казань планирует задействовать деньги нацпроектов для реновации территории речпорта

По предварительным расчетам, общая сумма инвестиций в проект составит около 500 миллиардов рублей.

Казань планируется задействовать деньги нацпроектов для реновации территории речного порта. Дело в том, что там нужно улучшить технические условия и проложить инженерные сети. Для этих целей государство имеет ряд инструментов, которые помогут поднять такой сложный большой проект, заявил мэр города Ильсур Метшин.

Напомним, по предварительным расчетам, общая сумма инвестиций в проект составит около 500 миллиардов рублей. Сейчас у речпорта находятся находятся неработающие предприятия, склады и заброшенные помещения, но в будущем появятся жилые дома, административные здание, кафе и набережная. Зеленью покроется не менее 25% от общей площади территории. На все это потребуется 10 лет.

На Восточном экономическом форуме соглашение об обновлении данной территории подписали Казань и «Сбербанк».

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