Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку падения куска кирпича на голову ребенка

Руководителя УК «Центральный» обязали устранить нарушения. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку информации о падении куска кирпича на голову ребенка. Руководителя управляющей компании «Центральный» обязали устранить нарушения и привлечь виновных работников к дисциплинарной ответственности. Кроме того, УК занялась укреплением фасада дома.

Напомним, инцидент произошел утром 5 марта возле здания №1 по проспекту Дружбы Народов. Женщина с двумя детьми возвращалась домой, когда на голову ребенка упал осколок облицовочного кирпича. По словам матери, к счастью, обошлось без травм.

Представитель управляющей компании, в свою очередь, заявила, что после обследования обнаружено «незначительное разрушение лицевой части облицовочного кирпича главного фасада 11-го этажа балкона», которое произошло в результате таяния снега на крыше.

Ранее мы рассказывали, что делать и к кому обращаться, если на человека или машину упал снег с крыши.

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