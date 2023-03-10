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НовостиОбщество10 марта 2023 13:01

Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку падения куска кирпича на голову ребенка

Управляющая компания занялась укреплением фасада дома
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Руководителя УК «Центральный» обязали устранить нарушения.

Руководителя УК «Центральный» обязали устранить нарушения.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку информации о падении куска кирпича на голову ребенка. Руководителя управляющей компании «Центральный» обязали устранить нарушения и привлечь виновных работников к дисциплинарной ответственности. Кроме того, УК занялась укреплением фасада дома.

Напомним, инцидент произошел утром 5 марта возле здания №1 по проспекту Дружбы Народов. Женщина с двумя детьми возвращалась домой, когда на голову ребенка упал осколок облицовочного кирпича. По словам матери, к счастью, обошлось без травм.

Представитель управляющей компании, в свою очередь, заявила, что после обследования обнаружено «незначительное разрушение лицевой части облицовочного кирпича главного фасада 11-го этажа балкона», которое произошло в результате таяния снега на крыше.

Ранее мы рассказывали, что делать и к кому обращаться, если на человека или машину упал снег с крыши.

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