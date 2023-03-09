В Набережных Челнах кусок кирпича упал с фасада дома на голову ребенка

Вместе с мальчиком шла женщина с коляской Фото: принтскрин видео.

Жители Набережных Челнов пожаловались на обрушающийся фасад дома 58/02. Один из обломков кирпича упал на голову ребенку, который в этот момент прогуливался вместе с мамой. Женщина, к слову, была еще и с коляской. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.

- Со стороны проспекта Дружбы Народов, над последним этажом, отваливаются кирпичи. На видео видно, как ребенку прилетает по голове, он за нее держится. Внизу находится детский развивающий центр. В управляющую позвонили. Надеюсь, теперь соответствующие органы займутся этим вопросом быстрее, - написал челнинец в соцсети.

Ситуацию прокомментировала представитель МУП «УК Центральный», которое обслуживает дом. Она заявила, что после обследования обнаружено «незначительное разрушение лицевой части облицовочного кирпича главного фасада 11-го этажа балкона».

- Разрушение произошло в результате таяния снега на крыше балкона собственника. 8 марта организована работа по дополнительному обследованию фасада дома альпинистом и укреплению облицовочного кирпича, - сообщила представитель УК Резеда Ахмерова.

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