В Набережных Челнах прокуратура начала проверку из-за падения кирпича на голову ребенка

Прокуратура даст оценку работе организации, которая является ответственной за своевременную очистку кровли здания от снега и наледи. Фото: @prokrt

В Набережных Челнах прокуратура начала проверку из-за падения куска кирпича на голову ребенка. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место происшествия выезжал представитель надзорного ведомства. Там проверят соблюдение требований жилищного законодательства, а также дадут оценку работе организации, которая является ответственной за своевременную очистку кровли здания от снега и наледи. После примут решение о мерах прокурорского реагирования.

Напомним, жители Набережных Челнов пожаловались на обрушающийся фасад дома 58/02. Один из обломков кирпича упал на голову ребенку, который в этот момент прогуливался вместе с мамой. Соответствующее видео с уличной камеры видеонаблюдения распротранилось в соцсетях.

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