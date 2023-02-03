Из Казани в Лисичанск отправили первый в 2023 году гуманитарный груз весом около 100 тонн

Отправку лично проконтролировал мэр города Ильсур Метшин. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В пятницу, 3 февраля, из Казани в Лисичанск отправили очередную партию гуманитарного груза весом около 100 тонн. Процесс лично проконтролировал мэр города Ильсур Метшин.

Жителям Лисичанска передадут продукты, стройматериалы, лекарства, теплую одежду, бытовую химию, обогревательные приборы и автономный дизельный котел. В йелом подшефный Татарстану город отправились пять груженых фур. Это первая такая отправка в 2023 году.

- Собрать новую партию гуманитарной помощи помогли 34 татарстанских предприятия,- сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, в преддверии Нового года в Лисичанск доставили 12 тонн мандаринов и 2 тысячи новогодних детских подарков. С момента первой отправки груза в ноябре, в Луганскую область были направлены 32 фуры, а общий вес вещей превысил 600 тонн.

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