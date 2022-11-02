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НовостиОбщество2 ноября 2022 15:00

Из Казани в Лисичанск направили строительные материалы и 20 тонн муки

Гуманитарный груз увезли на нескольких фурах
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Муку, в частности, везут для выпечки бесплатного хлеба.

Муку, в частности, везут для выпечки бесплатного хлеба.

Фото: скриншот

Из столицы Татарстана в Лисичанск были отправлены фуры с гуманитарной помощью. В город на западе ЛНР передадут строительные материалы и полиэтиленовую пленку для восстановления жилых домов и социальных объектов, разрушенных в ходе обстрелов ВСУ. Кроме того, жителям Лисичанска были отправлены 20 тонн муки.

- Из нее будут выпекать хлеб для бесплатной раздачи горожанам, - сообщает мэрия Казани.

Напомним, что с 3 ноября в столице Татарстана заработают 18 пунктов сбора гуманитарной помощи «Добрая Казань». Туда можно будет передать вещи первой необходимости для мобилизованных, а также их семей и жителей Лисичанска.

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