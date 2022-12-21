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НовостиОбщество21 декабря 2022 6:07

Из Казани в Лисичанск с гуманитарным грузом отправили мандарины и новогодние подарки

В этот раз из столицы Татарстана в ЛНР выехали шесть фур
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Также жители Лисичанска получат 10 бензопил и 33 печки. Фото: Марат Мугинов

Также жители Лисичанска получат 10 бензопил и 33 печки. Фото: Марат Мугинов

Из Казани в Лисичанск отправили четвертую партию гуманитарного груза весом более 102 тонн. В него вошли товары первой необходимости, 10 бензопил, 33 печки, а также 12 тонн мандаринов и две тысячи новогодних подарков, сообщают власти столицы Татарстана.

Отправку шести фур проинспектировал мэр города Ильсур Метшин. Он выразил надежду на то, что новогодние подарки от казанцев подарят волшебство праздника детям из ЛНР.

Отметим, что состав гуманитарного груза каждый раз меняется и зависит от потребностей лисичан. Первый сбор состоялся в ноябре. С того времени было собрано более 500 тонн вещей и продуктов для нуждающихся.

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