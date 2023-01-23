Рустам Минниханов поручил принять меры Уполномоченным органам и прокуратуре Татарстана. Фото: Рустем Кадыров, пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал не допускать отравлений людей угарным газом. Об этом руководитель региона заявил 23 января на заседании коллегии прокуратуры республики.

В Татарстане случаи отравления людей угарным газом фиксируются регулярно. Так, например, в начале января троих детей госпитализировали с отравлением в ДРКБ. Похожий случай был зафиксирован в одном из дачных домиков, где пострадали мужчина и женщина, а по улице декабристов в Казани отравились угарным газом ребенок, мать и пенсионерка.

В связи с этим Рустам Минниханов поручил уполномоченным органам и прокуратуре Татарстана принять меры, чтобы не допускать чрезвычайных ситуаций и гибели людей из-за отравления угарным газом, сообщает пресс-служба главы республики.

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