В одном из дачных домов в Казани мужчина и женщина отравились угарным газом

Пострадавшим потребовалась госпитализация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром во вторник, 10 января, в экстренные службы поступило сообщение об отравлении угарным газом двух человек в казанском СНТ «Лагерная». Инцидент произошел в одном из дачных домов. Пострадавшие - 34-летний мужчина и 35-летняя женщина - госпитализированы, сообщают в МЧС Татарстана.

Причина произошедшего выясняется специалистами. По предварительным данным, угарный газ исходил от камина, установленного в доме.

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