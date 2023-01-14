В Казани от угарного газа пострадали две женщины и один ребенок

В результате произошедшего ребенок вместе с матерью был доставлен в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 13 января в экстренные службу Казани поступил сигнал о том, что в квартире дома №99 на улице Декабристов три человека отравились угарным газом. Это 6летний мальчик и его 41-летняя мать, а также 70-летняя женщина, сообщает МЧС Татарстана.

- Женщина получили отравление легкой степени тяжести, ребенок – средней тяжести. Мальчик вместе с матерью был госпитализирован в ДРКБ, - отметили в ведомстве.

В настоящее время специалисты устанавливают причины отравления людей угарным газом в квартире. В тоже время по данному факту начата и проводится прокурорская проверка.

- Надзорное ведомство вместе со специалистами не только выяснит причины произошедшего, но также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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