Прокуратура Казани организовала проверку по факту отравления троих детей угарным газом

Детей госпитализировали в ДРКБ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Кировского района Казани организовала проверку по факту отравления угарным газом троих детей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 8 января в квартире на улице Повстанческая, 5. По предварительным данным, два мальчика 2011 и 2014 годов рождения, а также девочка, рожденная в 2017 году, находившись в гостях, отравились угарным газом. Дети пожаловались на сильную боль в голове. Их госпитализировали в ДРКБ.

Медработники осмотрели пострадавших и отпустили домой. Отравление легкой степени тяжести также получила женщина 1941 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняются. Предварительная причина - неисправная вентиляция.

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