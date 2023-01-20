Почти 10 тысяч татарстанцев поддержали петицию против роста цен на тарифы ЖКУ

Они возмущены высокими коммунальными платежами и низкими зарплатами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Набережных Челнов создали петицию против роста цен на тарифы жилищно-коммунальных услуг на сайте Change.org. За две недели это обращение поддержали почти 10 тысяч татарстанцев.

По мнению автора петиции, в Набережных Челнах коммунальные платежи выросли на 30-40% вместо обещанных 9%. При этом средние зарплаты в городе составляют 20-30 тысяч, считает утверждает автор.

Напомним, с 1 декабря 2022 года в Татарстане произошла индексация тарифов ЖКУ. Ранее руководитель Исполкома Набережных Челнов Фарид Салихов объяснил, почему в городе выросла квартплата.

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