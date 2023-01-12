Власти Казани напомнили горожанам, куда жаловаться в случае завышения начислений за ЖКУ

Оставить сообщение о качестве оказываемых услуг можно также на сайте «Открытой Казани». Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Казани начали получать квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг с новыми тарифами. Последние выросли в среднем на 9%. Если у горожан есть сомнения в том, сколько именно они должны заплатить, или жалобы на завышение начислений, они могут обратиться к специалистам, напоминают местные власти.

Жалобы принимают в Государственной жилищной инспекции Татарстана по телефону: +7(843)236-36-36. На вопросы по поводу счетов-фактур отвечают в комитете ЖКХ Исполкома города по телефону: +7(843)590-04-26.

Оставить сообщение о качестве оказываемых услуг можно также на сайте «Открытой Казани» или по телефону: +7(843)236-41-23.

Напомним, ранее сообщалось, что глава республики Рустам Минниханов поручил выяснить, правильно ли начисляют татарстанцам плату за отопление

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