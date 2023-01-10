Руководитель Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов объяснил, почему в городе выросла квартплата

По словам сити-менеджера, повышение тарифов на ЖКУ, в том числе, было обусловлено и изношенностью сетей, которые нужно ремонтировать. Фото: nabchelny.ru

С 1 декабря 2022 года тариф на отопление в Набережных Челнах вырос в среднем на 9%. В следующий раз повышение на него и другие коммунальные услуги можно ждать только через ближайшие 1,5 года, то есть в июле 2024-го, сообщил на пресс-конференции руководитель Исполкома города Фарид Салахов.

По его словам, повышенные счета за квартплату по графе отопление горожанам приходит из-за холодов, ведь нужно подавать в дома больше тепла. Плата начисляется на основании данных общедомовых и индивидуальных счетчиков.

И все равно, как заверил Салахов, коммуналка в Набережных Челнах является одной из самых дешевых в Татарстане. Опять же если сравнивать тарифы на отопления, то в городе за 1 Гкал т/энергии нужно платить чуть более 2 093 рублей. Когда как в Казани – это 2 136 рублей, в Нижнекамске – 2 158 рублей, в Заинске - почти 2 368 рублей.

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