Директором казанского АНО «Рубин» стал Шамил Хуснутдинов

Шамил Хуснутдинов является заслуженным экономистом Татарстана. Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Директором автономной некоммерческой организации «Рубин» стал Шамил Хуснутдинов. Об этом в четверг, 12 января, официально сообщила пресс-служба футбольного клуба футбольного клуба.

Отметим, что Шамиль Хуснутдинов является заслуженным экономистом Татарстана. С 2004 по 2019 года он занимал должность директора местного хоккейного клуба «Ак Барс». За время его работы команда стала четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка Гагарина, а также обладателем Кубка Европейских Чемпионов.

Напомним, 12 января в «Рубине» произошло множество кадровых перестановок. Президентом и главой Попечительского совета стал Марат Сафиуллин, а с поста гендиректора ушел Рустем Сайманов.

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