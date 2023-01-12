Президентом и главой Попечительского совета казанского «Рубина» стал Марат Сафиуллин

Марат Сафиуллин является доктором экономических наук и госсоветником России второго класса. Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Президентом и главой Попечительского совета казанского «Рубина» стал руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. В четверг, 12 января, об этом официально сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Отметим, что Марат Сафиуллин является доктором экономических наук и госсоветником России второго класса. В налоговых органах он служит с 1998 года, с 2009 года является руководителем УФНС по Татарстану.

Напомним, ранее стало известно об уходе с поста гендиректора «Рубина» Рустема Сайманова.

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