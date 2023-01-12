Рустем Сайманов покинул пост гендиректора казанского «Рубина»

Причины ухода Сайманова не уточняются. Фото: ФК

В четверг, 12 января, стало известно о том, что Рустем Сайманов покинул казанский «Рубин». Последнее время - почти пять лет - он занимал там должность гендиректора. По собственному ли желанию Сайманов ушел с поста, не уточняется.

- «Рубин» выражает благодарность Рустему Фидаевичу за вклад в развитие клуба, желает дальнейших успехов в трудовой деятельности и семейного благополучия, - заявили в пресс-службе клуба.

Отметим, что с 2006 по 2007 годы Сайманов являлся спортивным директором «Рубин», после чего был обвинен в причастности к деятельности ОПГ «Севастопольские», в том числе к убийствам. Его признали виновным и приговорили к 8,5 годам колонии общего режима. Вот только в места не столь отдаленные подсудимый так не уехал. Спустя годы Сайманов вернулся в клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что «Рубин» переходит под управление властей региона. В состав его правления, который должен быть озвучен на будущей неделе, войдут в том числе и чиновники.

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