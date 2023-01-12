Казанский «Рубин» преобразован в автономную некоммерческую организацию

Учредителем АНО выступило Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Постановлением Кабмина Татарстана образовано новое юридическое лицо - автономная некоммерческая организация (АНО) «Футбольный клуб «Рубин». Ее учредителем выступило Министерство земельных и имущественных отношений республики. Об этом в четверг, 12 января, официально сообщила пресс-служба клуба.

Вместе с тем в «Рубине» возрожден Попечительский совет. Его возглавил новоиспеченный президент клуба Марат Сафиуллин.

Напомним, ранее сообщалось, что состав правления клуба должен быть озвучен на будущей неделе. Предполагается, что в числе семи его членов будут представители власти региона.

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