Уголовное дело в отношении директора казанской гимназии №175 вернули на допрасследование

Женщине вменяют халатность. Фото: скриншот

Стало известно, что прокуратура Татарстана не утвердила обвинительное заключение и вернула уголовное дело в отношении директора казанской гимназии №175 Амины Валеевой на дополнительное расследование. Речь идет о руководителе той самой школы, где 11 мая 2021 года произошла стрельба, в результате которой были убиты девять человек, в том числе семь детей.

По словам адвоката Валеевой Руслана Нагиева, о причинах возвращения уголовного дела ему пока не сообщили. Также он до сих пор не получил ответа на свое ходатайство о снятии всех обвинений со своей клиентки, сообщает Бизнес Online.

Напомним, ранее директор казанской гимназии №175, говоря о напавшем на школу Ильназе Галявиеве, заявила, что очень сожалеет о том, что он был ее выпускником. Саму ее обвиняют теперь в халатности.

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