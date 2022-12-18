В Казани из-за дождя и мокрого снега затопило проспект Победы

Затопленным оказался участок в районе Академии правосудия. Фото: скриншот

18 декабря на Казань обрушился мокрый снег, ледяной и просто дождь. В результате чего оказалась подтопленной улица Салимжанова, там из-за этого даже поменяли схему движения троллейбусов, а также часть проспекта Победы в районе Академии правосудия.

Автомобилисты начали в соцсетях делиться кадрами покрытой талой водой проезжей части. Им приходится ехать особенно аккуратно, чтобы избежать гидроудара, который надолго может вывести машину из строя.

С наступлением ночных холодов вода может быстро замерзнуть, на дорогах ожидается сильная гололедица.

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