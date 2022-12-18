Из-за непогоды в Казани не смогли сесть несколько самолетов

Несмотря на задержки нескольких рейсов, аэропорт Казани работает в штатном режиме. Фото: Алина НИЗАМОВА

18 декабря из-за ледяного дождя и сильного ветра несколько самолетов были вынуждены приземлиться не в аэропорту Казани, как это было запланировано, а на запасных аэродромах. Так, например, пассажиры международных рейсов из Турции вместо столицы Татарстана оказались в Москве.

Также, согласно онлайн-табло аэропорта Казани, есть задержки и в вылетах из города. Но опять же они не столь критичны, речь идет всего о нескольких часах.

- Несмотря на задержку нескольких рейсов, аэропорт работает в штатном режиме. Полеты выполняются, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы Татарстана.

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