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НовостиОбщество18 декабря 2022 8:15

Из-за непогоды в Казани не смогли сесть несколько самолетов

Все они в итоге приземлились в других аэропортах
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Несмотря на задержки нескольких рейсов, аэропорт Казани работает в штатном режиме.

Несмотря на задержки нескольких рейсов, аэропорт Казани работает в штатном режиме.

Фото: Алина НИЗАМОВА

18 декабря из-за ледяного дождя и сильного ветра несколько самолетов были вынуждены приземлиться не в аэропорту Казани, как это было запланировано, а на запасных аэродромах. Так, например, пассажиры международных рейсов из Турции вместо столицы Татарстана оказались в Москве.

Также, согласно онлайн-табло аэропорта Казани, есть задержки и в вылетах из города. Но опять же они не столь критичны, речь идет всего о нескольких часах.

- Несмотря на задержку нескольких рейсов, аэропорт работает в штатном режиме. Полеты выполняются, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы Татарстана.

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