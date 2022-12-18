Гидрометцентр Татарстана предупредил о ледяном дожде, сильной метели и ветре на 19 декабря

Во время метели видимость ухудшится до 1 000 метров и менее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 декабря, в республике ожидаются ледяной дождь, метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее, сильный ветер с порывами до 20 м/с, на дорогах сильная гололедица, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

Согласно его прогнозам, осадки начнут стихать только во вторник, 20 декабря. Но при этом ночью ударят морозы. Так, прогнозируется от -12 до -17 градусов, а при прояснениях и все -22 градуса, днем – от -6 до -11 градусов. Похожая погода с небольшим снегом и гололедицей на дорогах сохранится вплоть до среды,21 декабря.

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